أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية

2022/09/14 | 09:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، الأربعاء 09/14/2022، بفعل مخاوف من زيادة أخرى في سعر...

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