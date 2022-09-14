ميزة جديدة في آيفون 14.. تمنحك تفاعلا مختلفا

2022/09/14 | 09:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استجابت شركة أبل الأميركية لانتقادات مستخدمي هواتف آيفون، بسبب ما يعرف بـ نوتش، حيث...

ظهرت المقالة ميزة جديدة في آيفون 14..



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