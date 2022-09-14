ديالى.. إخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد الزراعية في المقدادية

2022/09/14 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد الزراعية في المقدادية بمحافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريقاً اندلع داخل مخزن للمواد الزراعية في قضاء المقدادية التابع الى محافظة ديالى"، مبينا أن "عملية الاخماد تمت دون تسجيل إصابات بشرية".

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