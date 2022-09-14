مصرع 4 زائرين بحادث سير ’عنيف’ على طريق الديوانية- بابل

2022/09/14 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمصرع اربعة زوار نتيجة حادث تصادم مركبتين جنوبي البلاد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "توفي اربعة زوار نتيجة حادث تصادم عنيف لمركبتين على الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية وبابل".

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