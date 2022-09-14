ضبط حالات اختلاس وهدرا بالمال العام في البصرة

2022/09/14 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط محضر السجل الخاص بتسلُّم المُتَّهم لدفاتر الوصولات.

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