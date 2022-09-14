2022/09/14 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن محاصرة عناصر من عصابات داعش الارهابي في مضافات تابعة لهم بصحراء الحضر.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة مكونة من مقر قيادة عمليات نينوى للحشد ومعاونية الاستخبارات والكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع ومديرية الأمن واللواء 44 واللواء 21 وفوج المهمات الخاصة والجهات الساندة لها، نفذت عملية محاصرة مضافات داعش في عمق صحراء الحضر".

وأضاف البيان، أن "القوة أقتحمت مضافات لداعش الإرهابي في عمق صحراء نينوى، وقامت بمحاصرة عدد من الإرهابيين في داخلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحاصر "دواعش" في مضافات تابعة لهم بصحراء الحضر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحاصر "دواعش" في مضافات تابعة لهم بصحراء الحضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).