بعد عودة سفير أبوظبي لطهران.. إيران ترغب في

2022/09/14 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، رغبة بلاده في تطوير علاقتها مع الإمارات، مع عودة سفيرها إلى طهران للمرة الأولى منذ 2016.

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