بالوثيقة .. رئيس البرلمان يحيل أعضاء مفوضية حقوق الانسان إلى التقاعد

2022/09/14 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصلت وكالة “تقدم” على وثيقة لرئاسة البرلمان، تؤكد إحالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعضاء مفوضية حقوق الانسان إلى التقاعد.

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