2022/09/14 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وذكرت وكالة رويترز، أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة تجدد الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في مواجهات هي الأعنف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعنف منذ عامين..



تجدد الاشتباكات بين القوات الأذرية والأرمينية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعنف منذ عامين.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأذرية والأرمينية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعنف منذ عامين.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأذرية والأرمينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).