2022/09/14 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من زيادة أخرى في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام برنت يتراجع إلى 92.79 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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