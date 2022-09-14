بالصور.. استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد انهيار عقار سكني بالأردن

2022/09/14 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر عمليات البحث والإنقاذ بعد انهيار عقار سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية، عمان، والذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين على الأقل.

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