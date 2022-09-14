9 مباريات جديدة في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم

2022/09/14 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقام 9 مباريات في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا أبرزها يجمع مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء: 19:45 ميلان — : — دينامو زغرب 19:45 شاختار — : — سيلتك 22:00 تشيلسي — : — ريد بول سالزبورغ 22:00 مانشستر سيتي — : — بروسيا دورتموند […]

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