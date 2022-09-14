شاهد بالفيديو.. صالح المطلك يكشف صفقات خبيثة مع شيوخ عشائر لنهب العراق !

2022/09/14 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1jqq-OYSZdU

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