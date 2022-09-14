الوزراء العراقي يصدر 4 قرارات.. أبرزها التفاوض مع قطر بشأن اتفاقية للاستثمار

2022/09/14 | 11:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في أهم الملفات الخدمية، والاقتصادية، والتنموية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على …

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