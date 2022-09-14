الحشد الشعبي يحاصر “دواعش” في مضافات تابعة لهم بصحراء الحضر

2022/09/14 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحمت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مضافات لداعش في عمق صحراء نينوى، فيما قامت بمحاصرة عدد من الإرهابيين في داخلها.

وذكر بيان للهيئة ان القوة المكونة من مقر قيادة عمليات نينوى للحشد ومعاونية الاستخبارات والكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع ومديرية الأمن واللواء 44 واللواء 21 وفوج المهمات الخاصة والجهات الساندة لها تواصل عملية محاصرة مضافات داعش في عمق صحراء الحضر.

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