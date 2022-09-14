العميد الكربلائي يباشر تدريباته في انطاليا

2022/09/14 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعسكر سيتخلله العديد من المباريات التجريبية.

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