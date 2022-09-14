وزارة الشباب تحدد موعدا لاستئناف العمل في ملعب السنبلة

2022/09/14 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد معاون مدير دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة المهندس اياد طارق، ان مطلع شهر تشرين اول المقبل سيشهد عودة العمل من قبل شركة روين ساس التركية المنفذة لمشروع ملعب السنبلة في الديوانية سعة 30 الف متفرج بكلفة مقدارها مائة واربعة عشر مليار واربعمائة وخمسين مليون دينار وبنسبة انجاز 56% من العمل الفني للمشروع .

وقال طارق في بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء إن" العمل توقف في عام 2015 بطلب من الشركة نتيجة الازمة المالية وعاد للاستئناف في عام 2018 وتوقف مرة اخرى لاسباب مالية وفنية" ، مشيراً إلى ان" جهود وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اثمرت عن عقد اجتماع في مقر الوزارة بحضور السفير التركي في بغداد وملاكات الشركة التركية وتواجد الدائرة الهندسية ايضا، تمخض عنه توقيع محضر صريح، صادق عليه وزير الشباب والرياضة شخصيا يقضي باستئناف العمل بجهد كامل في ملعب السنبلة بتاريخ الاول من شهر تشرين الاول المقبل واكمال جميع المتطلبات، مع تعهد الوزارة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة التي تفضي انجاز المشروع باسرع فترة ممكنة".

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