2022/09/14 | 11:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع العشرة كيلومتر الخدمي - زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1679k7nQDW0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع العشرة كيلومتر الخدمي - زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع العشرة كيلومتر الخدمي - زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).