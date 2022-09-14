فرق الإنقاذ مستمرة.. البحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض في الاردن

2022/09/14 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، اليوم الأربعاء، إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض، عدد منهم على قيد الحياة في المبنى المنهار في عمّان.

وقال الشبول في تصريحات تلفزيونية تابعتها (بغداد اليوم) إن "هناك معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء".

وأضاف أن "عمليات البحث لا زالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى أن "طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار المبنى القديم المؤلف من أربعة طوابق في عمّان، على ما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، امس الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمّان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

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