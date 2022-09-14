الاطار يكشف عن أهم اربعة ملفات لشياع خلال الحكومة المقبلة

2022/09/14 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الاربعاء، 4 ملفات ذات اولية مطلقة في حكومة محمد شياع السوداني القادمة.

وقال جدعان لـ( بغداد اليوم)، انه "حتى هذه اللحظة لايزال محمد شياع السوداني مرشح الاطار لقيادة الحكومة القادمة ولم نر اي رأي مخالف من القوى السنية او الكردية حياله حتى اللحظة بل العكس اغلبها داعم لهذا الاختيار".

واضاف،ان "حكومة السوداني المقبلة سيكون امامها 4 ملفات ذات اولوية مطلقة ابرزها الملف الاقتصادي والمتعلق بأسعار صرف الدولار والبطالة والفقر واعادة احياء قطاعات العمل لامتصاص جيوش العاطلين بالاضافة الى الملف الامني بتعقيداته الكثيرة ومنها دعم تسليح العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة وحسم مصير الهول السوري ".

واشار الى ان "حكومة السوداني الى ستعتمد مبدأ (صفر أزمات) من خلال السعي الحقيقي لحل كل الاشكاليات في المشهد العراقي"، مبينا ان "الحكومة القادمة ستكون حكومة حلول عراقية".

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