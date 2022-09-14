2022/09/14 | 11:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، الأربعاء 09/14/2022، بان عدد زوار الأربعين الإيرانيين بلغ...

ظهرت المقالة وزير الداخلية الإيراني يتحدث عن ثلاثة ملايين زائر دخلوا العراق لغاية الآن أولاً على المسلة.

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