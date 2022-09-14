مسؤول أمريكي: إيران تملك قنبلتين من اليورانيوم المخصب بالمستوى المطلوب للأسلحة النووية

2022/09/14 | 11:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال السفير دينس روس هو مستشار في معهد واشنطن والمساعد الخاص السابق للرئيس أوباما،...

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