واشنطن تدرس فرض عقوبات على بكين لردعها عن مهاجمة تايوان

2022/09/14 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لفرض حزمة عقوبات على الصين لردعها عن مهاجمة تايوان، في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط دبلوماسية من تايوان لفعل الشيء ذاته.وقالت المصادر أن المداولات في واشنطن وضغط تايوان على مبعوثي … Readmore

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