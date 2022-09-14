المالكي يتبرأ من كل موقع يتعرض بالسب والقذف والاساءة إلى صحابة النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين

2022/09/14 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرّأ رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي من كل موقع باسمه “يتعرض بالسب والقذف والاساءة إلى صحابة النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين”، مؤكداً على “وصية أمير المؤمنين علي (ع) لا تكونوا سبابين”.نوري المالكي رأى في تغريدة: أن “تداول منطق السب … Readmore

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