حقيقة فيديو اعتداء إثيوبي على عامل غاز في السعودية

2022/09/14 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور بكاميرا مراقبة، يدعي ناشروه أنه يظهر اعتداء إثيوبي على عامل غاز يمني في السعودية، إلا أن ذلك غير صحيح، والحادثة حصلت في دولة أخرى.

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