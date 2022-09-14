وزير الداخلية الإيراني: خمسة ملايين مواطن دخلوا العراق

2022/09/14 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم حل مشكلة هؤلاء الرعايا بالتنسيق بين حرس الحدود والحكومة العراقية.

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