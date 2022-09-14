هكذا يوهم الناس.. الإطاحة بـ

2022/09/14 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمناعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على محتال عقاري في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فوج طوارىء الثامن في شرطة بغداد تمكن من الاطاحة باحد المتهمين الذي قام بالاحتيال على احد المواطنين ببيع دار سكنية فارغة تعود إلى مواطن دون علمه".وأضافت: "حيث وردت معلومات عن قيام هذا المتهم بالقيام ببيع دور سكنية وهياكل وقطع اراضي بمستمسكات مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة ان "قائد شرطة بغداد ماجد فالح نعمة وجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج المذكور والتأكد من المعلومات وتدقيقها".

واشار البيان الى انه "تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم داخل احد الدور والذي قام ببيعه بمبلغ ١٧ مليون دينار، حيث ضبطت بحوزته مستمسكات باسم مغاير لاسمه، و تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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