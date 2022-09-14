وفاة ضابط رفيع في ميسان

2022/09/14 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – ميسانأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة ضابط عمليات قيادة شرطة ميسان العقيد محمد رسن حسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ضابط عمليات قيادة شرطة ميسان العقيد محمد رسن حسان توفي اثناء الواجب أثر تعرضه لجلطة دماغية".

وأصدرت قيادة شرطة محافظة ميسان، بيانا عزت فيه برحيل العقيد محمد رسن حسان.

وقالت القيادة في البيان، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت يتقدمها قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي، فقيدها العقيد محمد رسن حسان ضابط عمليات قيادة شرطة ميسان والذي وافاه الأجل إثر جلطة دماغية اثناء تادية الواجب، سائلين الله عز وجل أن يُسكنه فسيحَ جنانهِ وأن يُلهم أهله وذويه الصبرَ والسلوان".

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