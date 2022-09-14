اعتقال اثنين من مثيري الفتن في بابل

2022/09/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

من أجل توفير الأمن لزوار كربلاء المقدسة، وقطع الطريق على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، والتأثير على الخطة الأمنية للزيارة الاربعينية، نفذت قطعات فرقة الرد السريع المتمثلة باللواء الثالث في وزارة الداخلية، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، واستخبارات محافظة بابل التابع الى وكالة الاستخبارات الاتحادية عملية إلقاء قبض لاثنين من المتهمين بتوزيع منشورات على المواطنين تثير النعرات الطائفية والتطرف الديني في منطقة جبلة بمحافظة بابل، حيث تم تسليمهما الى الجهات المختصة أصوليا.

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