تحالف ’الموقف العراقي’ يدعو اعضاء البرلمان إلى اصدار قرار بحل مجلس النواب

2022/09/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا تحالف الموقف العراقي، اليوم الاربعاء، اعضاء مجلس النواب الى اصدار قرار بحل المجلس وفقا للمادة 64 من الدستور.

وقال بيان التحالف وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "ما تزال بعض قوى الازمة مصرة على استفزاز الشعب العراقي من خلال تعنتها واصرارها على تجاهل رأي المحكمة الاتحادية الذي ادانت فيه مجلس النواب لانتهاكه المدد الدستورية وتعطيله الحياة العامة والاضرار بأمن الناس".واضاف البيان أنه "يدعو تحالف الموقف العراقي السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقرين الى اصدار قرار بحل مجلس النواب وفقا للمادة ٦٤ من الدستور وذلك من اجل سلامة النظام العام واستقرار العملية السياسية، وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات وتشكيل حكومة "محايدة" من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع لتأخذ على عاتقها ادارة المرحلة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة لحين إجراء الانتخابات المبكرة. وأشار الى أن "الشعب دائماً وابداً هو الطرف الأقوى في أي معادلة، ومن يظن أن غضب الجماهير قد انتهى ليعود الى سلطته وأمواله منتشياً بنفوذه فهو واهم".

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