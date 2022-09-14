مرور السليمانية تحظر سير شاحنات الحمل وتتوعد المخالفين

2022/09/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

قررت مديرية المرور في محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، حظر حركة سير شاحنات الحمل لعدة ساعات في وقت الصباح، للحيلولة دون حدوث الازدحامات في الشوارع في أوقات الدوام اليومي.

وقالت مديرية المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تسترعي انتباه سائقي عجلات الحمل وضمن إطار التخفيف من الزخم على الشوارع نعلن أنه يُمنع حركة عجلاتهم من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة صباح".

وشددت المديرية على أن "السائقين الذين لا يلتزمون بهذا القرار سيتعرضون للمساءلة القانونية".

وفي كل عام ومع انطلاق الدوام للمدارس يتم حظر حركة سير شاحنات الحمل الكبيرة في مناطق من إقليم كوردستان

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