العملات الرقمية والتضخم تتصدر اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية بالسعودية

2022/09/14 | 12:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالبنك المركزي السعودي "ساما"، يومي الأحد والاثنين القادمين 18 و19 سبتمبر/ أيلول 2022 في محافظة جدة، اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وورشة …

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