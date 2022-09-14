الملك تشارلز يرتدي «التنورة».. ما القصة؟

2022/09/14 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار ظهور الملك تشارلز بتنورة قصيرة وجوارب حمراء، خلال زيارته كاتدرائية «سانت غايلز» في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة لإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، جدلاً كبيراً وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها لباساً من هذا النوع.وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن الأمر يتعلق بالزي الاسكتلندي التقليدي، المكون من تنورة من قماش «الطرطان»، إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء.وعلى عكس المتعارف عليه، تعتبر التنورة، ذات المربعات الملونة، زياً ذكورياً بامتياز في اسكتلندا، وقال خبير إن ارتداء ملك بريطانيا هذا الزي في إدنبرة يعتبر «علامة على احترام وحب وتقدير اسكتلندا»، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز عربية.وأضاف أن هذا النوع من اللباس زادت شعبيته في أنحاء البلاد بعد ارتدائه المتكرر من قبل الملك.بدورها، كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن التنورة الاسكتلندية تعد «من الأزياء المفضلة لدى الملك»، مشيرة إلى أنه حرص على ارتدائها في عدد من المناسبات الرسمية.كما يعتبر بعض المحللين أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع اسكتلندا، مبرزين أنه «إلى جانب ميله لارتداء التنورة الاسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءاً من مراهقته في مدرسة داخلية شديدة الصرامة في هذه الدولة».

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