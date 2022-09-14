اشتباكات مسلحة جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

2022/09/14 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، اندلاع اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية صباح الأربعاء، غداة مقتل العشرات في أعنف قتال بين الجارتين منذ عام 2020.وقالت أرمينيا إن ما لا يقل عن 49 من جنودها قتلوا، فيما أبلغت أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها الثلاثاء، وحملت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدعوة للهدوء.وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: إن أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة في هجومها صباح اليوم.وأضافت «الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لا يزال متوتراً»، مؤكدة من جديد على موقف أرمينيا من أن أذربيجان هي من اعتدت على أرضها ذات السيادة.

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