وصول الكاظمي إلى كربلاء .. لمتابعة الخطة الأمنية والخدمة لزيارة الأربعين

2022/09/14 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

منذ 7 دقائق

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى كربلاء، لمتابعة الخطة الأمنية والخدمية، الخاصة بالزيارة الأربعينية.

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