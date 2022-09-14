2022/09/14 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لبنانية مسلحة تقتحم مصرفا في بيروت وتقول:”اختي عم بتموت بالسرطان “ المركز الخبري الوطني.

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