تحالف ” الموقف العراقي” يدعو الى حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور

2022/09/14 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا تحالف الموقف العراقي ، اليوم الاربعاء ،الى حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور.وذكر التحالف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/:” ما تزال بعض قوى الازمة مصرة على استفزاز […]

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