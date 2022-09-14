نشوب حريق في احد الجوامع بمنطقة شارع فلسطين في بغداد

2022/09/14 | 12:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في احد الجوامع في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “حريقاً أندلع بجامع وحسينية احمد الوائلي بمنطقة شارع فلسطين في العاصمة بغداد.

وأضاف، أن “فرق الدفاع تهرع لاخماد الحريق الان”.

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