2022/09/14 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط: بناء ثلاث ناقلات بحرية بتقنيات ومعدات وأجهزة متطورة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 12:16

واع/

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