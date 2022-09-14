شاهد.. عملية رفع شاحنة لتمساح ضخم من حي سكني لنقله إلى حديقة تماسيح

2022/09/14 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا التمساح، الذي يبلغ طوله 10 أقدام، ضخم لدرجة أن شاحنة اضطرّت إلى إبعاده من حيّ يقع خارج مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

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