صدور أوامر استقدام بحقِّ مسؤولين في بابل ونينوى

2022/09/14 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، بصدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في مُحافظتي بابل ونينوى.

وذكر بيان دائرة التحقيقات في الهيئة وتلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة في بابل أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق عن مخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في محضر التخصيص لشريحة مُوظَّفي التسجيل العقاري في المحافظة والمُنظم من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلة، إضافة إلى مُخالفاتٍ في محضر استبدال قطع الأراضي المُخصَّصة لمجموعةٍ من الضبَّاط والمسؤولين في بابل. وأضاف أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصّة بالنظر بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام النائب الأول لمُحافظ نينوى سابقاً، عن تهمة قيامه مع المُتَّهم محافظ نينوى الأسبق بالمُصادقة على عقدٍ مع مُستشفيين أهليَّين في أربيل ودهوك؛ لمعالجة المرضى والحالات المستعصية".

وأوضحت الدائرة في البيان أنَّ "المحكمتين المُختصَّتين في بابل ونينوى أصدرتا أوامر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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