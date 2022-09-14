سامر سعيد يقود تدريبات الأحمر الديواني

2022/09/14 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

بدأ فريق نادي الديوانية تدريباته بقيادة مدربه الجديد سامر سعيد استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل 2022-2023.

وقال مشرف نادي الديوانية الكابتن احمد علي طخاخ اليوم الاربعاء، إن" الفريق بدأ معسكره التدريبي في العاصمة بغداد وأن اللاعبين يتدربون بروحية عالية واندفاع كبير والفريق متكامل الصفوف ،ويسعى لتحقيق نتائج طيبة تحت قيادة الكادر الفني الجديد".

وأضاف طخاخ أن كتيبة الاحمر الديواني جاهزة للمعترك المحلي القادم .يذكر أن الفريق اختار ملعب الكوت الاولمبي مسرحا لمبارياته.

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