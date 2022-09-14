بالفيديو.. مسلحون يقتحمون احد المصارف في العاصمة اللبنانية بيروت ويحتجزون رهائن بداخله

2022/09/14 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

اقدم مسلحون، اليوم الاربعاء، على اقتحام مصرف "بلوم بنك" في العاصمة اللبنانية بيروت واحتجازهم رهائن بداخله.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اقدام مسلحون على اقتحام مصرف "بلوم بنك" في العاصمة اللبنانية بيروت واحتجاز رهائن بداخله.

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