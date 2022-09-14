حملة أمنية جديدة تُبعثر أوراق الحركات المتطرفة في العراق - عاجل

2022/09/14 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 24 متهماً من الحركات المتطرفة في ست محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشبوهة لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت مفارزنا في عموم محافظات العراق بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات المتطرفة والقاء القبض على المروجين لها ووفقاً لمذكرات قبض قضائية".

وأضاف: "حيث تم القاء القبض على 24 متهماً في ست محافظات وهي (بغداد، والبصرة، وميسان، وبابل، والديوانية، وكربلاء)، إذ ضُبطت معهم مئات من المنشورات التي تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعي".واشار البيان الى أنه "تمت إحالة جميع المتهمين، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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