جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على (24) متهماً من الحركات الدينية المتطرفة

2022/09/14 | 12:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني عن القاء القبض على (24) متهماً من الحركات الدينية المتطرفة.

وذكر بيان للجهاز انه بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشبوهة لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت مفارز الجهاز في عموم محافظات العراق بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات المتطرفة والقاء القبض على المروجين لها ووفقاً لمذكرات قبض قضائية حيث تم القاء القبض على (24) متهماً في ست محافظات وهي (بغداد، والبصرة، وميسان، وبابل، والديوانية، وكربلاء) إذ ضُبطت معهم مئات من المنشورات التي تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعي.

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