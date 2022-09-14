مجلس القضاء الاعلى ينفي اصدار وثيقة إلى المحاكم تخص شخصيات دينية

2022/09/14 | 12:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس القضاء الاعلى اصدار وثيقة تتعلق باصدار امر إلى المحاكم تخص منع تحريك دعاوى قضاىية بحق شخصيات دينية عامة.

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