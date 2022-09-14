القبض على 24 متهما بالحركات الدينية المتطرفة

2022/09/14 | 13:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إحالة جميع المتهمين، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

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