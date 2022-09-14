الكاظمي يجتمع بمسؤولي الدوائر الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

2022/09/14 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور محافظة كربلاء المقدسة ويجتمع بمسؤولي الدوائر الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)* …… زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة سير تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).وترأس سيادته حال وصوله اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي […]

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