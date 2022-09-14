2022/09/14 | 13:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bFaFY1_u3Ic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة مسلحة تقتحم أحد مصارف بيروت لاسترداد أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امرأة مسلحة تقتحم أحد مصارف بيروت لاسترداد أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).