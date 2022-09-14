لسنة الخامسة على التوالي .. شباب يسخرون أنفسهم لخدمة زائري الإمام الحسين لتصليح العربات والخياطة (مجانا)

2022/09/14 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر مجموعة من الشباب من أهالي محافظة

البصرة وبالتعاون مع مدينة الإمام

الحسين( ع) للزائرين التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة، لتصليح العربات

الأطفال وخياطة الجنط والاحذية على

محور كربلاء- بابل.

وقال اح

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